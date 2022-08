Bug no Instagram dificulta exportação de vídeos pro TikTok

Com a chegada do Instagram Reels, muitos criadores do TikTok passaram a produzir seus vídeos pela plataforma da Meta para, só depois, exportá-los para a rede social concorrente. Isso porque o editor embutido do software chinês não é lá dos melhores, e a rede social ainda limita o uso de muitos filtros em publicações feitas com vídeos gravados fora do app.

Mas isso deixou de ser possível recentemente no app do Instagram para iOS. Como observou o The Verge, ao tentar salvar um vídeo criado e editado a partir do Reels em iPhones, ele simplesmente é salvo sem áudio — de modo que se torna impossível exportá-lo integralmente para o TikTok ou para qualquer outra rede social.

Desta forma, caso o usuário queira usar os melhores recursos de edição e os filtros mais dinâmicos presentes no Instagram, ele deverá antes publicar o vídeo no Reels e depois fazer o download para só então levá-lo ao TikTok. Ou apenas migrar da rede social chinesa para a americana, que está investindo pesado no recurso.

Podendo ser interpretada como uma estratégia da rede social de Mark Zuckerberg para se sobressair cada vez mais no que se refere à publicação de vídeos curtos, a mudança pode não ter passado de uma falha, visto que até o mês passado os vídeos baixados do Reels tinham sons — e ainda têm, caso você faça o download por um Android.

Mesmo tendo ignorado os pedidos para comentar sobre a falta de áudio nos vídeos de Reels baixados em iPhones de início, o porta-voz da Meta, Seine Kim, comunicou um dia depois que a mudança na verdade se tratou de um bug, o qual deverá ser corrigido “nos próximos dias”.

De qualquer forma, a briga entre TikTok e Instagram Reels ainda parece ter muito pano pra manga. Recentemente, enquanto a rede social americana fez movimentos na direção de diminuir o alcance de vídeos com a marca d’água da concorrente, a chinesa passou a permitir que os Stories publicados por lá fossem compartilhados no Instagram.