Como compactar um arquivo em formato ZIP no Mac

Os Macs, assim como os computadores equipados com o sistema operacional Windows ou Linux, possibilitam que você compacte os seus arquivos em formato ZIP (formato de compactação de arquivos muito difundido pela internet).

Isso acaba sendo especialmente útil para aqueles momentos em que você precisa fazer um backup ou enviar alguns documentos por email, por exemplo.

Se você ainda não sabia dessa possibilidade, aprenda como fazer isso nos próximos parágrafos! 👨‍💻

Como compactar/descompactar um arquivo de forma nativa no Mac

Para compactar um arquivo, tudo o que você tem a fazer é abrir o Finder e localizar o(s) documento(s) ou a(s) pasta(s).

Em seguida, clique em cima dele(s) ao mesmo tempo em que pressiona a tecla ⌃ control . Se preferir, também é possível fazer isso tocando no trackpad ou no mouse com dois dedos em cima dele — ou clicando com o botão direito do mouse. Por fim, selecione “Comprimir [nome do arquivo]”.

Quando quiser descompactar um arquivo ou uma pasta, clique em cima do arquivo ZIP duas vezes.

Conheça alguns apps de terceiros

Na Mac App Store, há também diversos aplicativos focados na tarefa de compactar/descompactar um documento ou uma pasta. Isso pode ser útil caso você precise lidar, por exemplo, com arquivos no formato RAR.

Eis alguns dos mais famosos:

E aí, você já sabia dessa possibilidade? 😊