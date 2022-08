Pages: como alterar a orientação de um documento [iPhone, iPad e Mac]

Nós já mostramos por aqui dezenas de dicas essenciais que podem facilitar a vida de quem usa o aplicativo Pages, focado na criação de documentos de texto. Ele está disponível não apenas em Macs, como também em iPhones e iPads.

Na dica de hoje, mostraremos como você pode facilmente alterar a orientação de um documento — que depende muito da sua preferência.

A seguir, veja como fazer esse procedimento! 😄

Como alterar a orientação de um documento no Pages do iPhone/iPad

Abra o Pages no seu dispositivo e o documento que deseja fazer esse ajuste. Toque no botão representado por três pontinhos (na parte superior) e vá em “Configuração do Documento”.

Por fim, com a aba “Documento” selecionada, escolha entre as duas opções: “Vertical” ou “Horizontal”.

Como alterar a orientação de um documento no Pages do Mac

Abra o Pages e selecione o documento. Com ele aberto, toque em “Documento” (no canto superior direito) e com a aba “Documento” selecionada, escolha entre as duas orientações.