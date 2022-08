5 podcasts para impulsionar o seu trabalho e a sua carreira

O mercado de podcasts cresce no mundo todo! A cada dia, as pessoas têm aproveitado mais o seu tempo no trânsito, na academia, na fila de espera ou em atividades domésticas para ouvir seu podcast preferido. O sucesso dessa mídia é tão grande que diversas empresas, com destaque para Spotify e Apple, têm incrementado a oferta de serviços para produtores e consumidores.

Neste universo quase ilimitado de temas, podemos encontrar opções muito interessantes para impulsionar sua carreira e visão de negócios. Neste post, separei cinco podcasts que acompanho constantemente para compartilhar com você.

Vamos a eles:

Harvard está entre as melhores universidades dos Estados Unidos e sua escola de administração é uma das mais respeitadas no mundo dos negócios. A HBS (Harvard Business School) possui vários podcasts com diferentes propósitos, como um voltado para mulheres, outro para pessoas com erros complicados no trabalho, sobre empreendedorismo, etc. Dentre esses, o meu preferido é o Ideacast.

Os episódios têm 30 minutos e são entrevistas com autores de artigos da revista e de livros. Pouco tempo atrás, eles fizeram uma série especial com quatro episódios sobre a historia do executivo brasileiro Carlos Ghosn, que foi presidente da Nissan, preso no Japão e que fugiu para o Líbano, onde é cidadão. Além do conteúdo, esse podcast é uma excelente opção para praticar a escuta em inglês com vocabulário voltado a negócios.

Milton Jung é um dos jornalistas de rádio mais respeitados do Brasil e dirige essa coluna da Rádio CBN que também é disponibilizada em podcast. Semanalmente, o apresentador recebe um entrevistado para bate-papos relacionados a diferentes temas de carreira e trabalho.

Autores de livros, líderes de organizações e personalidades marcantes participam do programa que traz debates bastante enriquecedores. As entrevistas têm em média 20-30 minutos e existe um grande acervo passado disponível no canal.

Ricardo Vargas é referência na área de gerenciamento de projetos. Foi o único brasileiro a ser presidente do PMI (Project Management Institute) e trabalhou por alguns anos gerenciando projetos da ONU.

Em seu podcast, ele traz dicas e discussões interessantes na área de projetos e também para a carreira de gerente de projetos. Mais recentemente, lançou um curso gratuito voltado para carreira. Os episódios são curtos, de 5 a 10 minutos, e estão disponíveis em português e inglês.

Com uma pegada mais descontraída e episódios mais logos, em geral acima de 1 hora, temos o Braincast, do B9.

São episódios provocativos em um bate-papo mais leve, bem humorado e voltado a cultura digital, inovação e discussões sobre o futuro e a tecnologia. Além da informação e provocação de ideias, esse podcast é também um ótimo entretenimento.

A menos que você tenha inglês nativo ou tenha a oportunidade de falar inglês todos os dias, aprender novas palavras na língua é sempre desafiador e importante. Learn English Vocabulary é justamente voltado para quem quer aprimorar constantemente a proficiência na língua dos negócios.

Cada episódio trata de assuntos completamente diferentes, desde a biografia de Elvis até comentários sobre filmes e acontecimentos do dia a dia. O host traz o tema em pauta e depois explica as palavras diferentes que utilizou com seus significados e diferentes aplicações.

E você? Já conhecia esses podcasts? Quais outros que você usa para crescer profissionalmente? Conta aí nos comentários!