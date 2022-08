App Buscar: como alterar o nome da sua localização [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Buscar (Find My) presente nos iPhones/iPads e Macs, oferece a possibilidade de… buscar pessoas, os seus dispositivos logados no mesmo ID Apple e os seus itens, como um AirTag, por exemplo.

Uma das maneiras de personalizar a sua experiência no app é alterando o nome da sua localização atual, que pode ser a sua casa, o seu local de trabalho ou uma escola, por exemplo.

A seguir, veja como alterar isso!

Como alterar o nome da localização no iPhone/iPad

Abra o app Buscar, toque na aba “Eu” e vá em ‘Editar Nome da Localização”. Em seguida, escolha uma das opções disponibilizadas: “Casa”, “Trabalho”, “Escola”, “Academia” ou “Nenhum”.

Mais abaixo, em “Adicionar Etiqueta Personalizada”, é possível escolher o nome que quiser. Feito isso, toque em “OK” para salvar.

Posteriormente, você pode editar as etiquetas personalizadas indo até “Editar Nome da Localização”, em “Editar” (no canto superior direito), tocando na bolinha vermelha e selecionando “Apagar”.

Como alterar o nome da localização no Mac

Selecione “Pessoas”, na aba lateral esquerda e toque no “i” ao lado do seu nome, no mapa. Em seguida, vá até “Editar Nome da Localização” e escolha um dos nomes pré-definidos ou vá em “Adicionar Etiqueta Personalizada” para escolher aquele que quiser.

Para editar os nomes personalizados, vá até “Editar Nome da Localização”, “Editar” e toque na bolinha vermelha para excluir um deles. Por fim, confirme em “Apagar”.

Bem fácil, não? 😁