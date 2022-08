Apple Music: como baixar músicas para ouvir offline [iPhone, iPad, Mac e PC]

O Apple Music oferece um catálogo de mais de 90 milhões de músicas. Com isso, é muito provável que você encontre músicas de acordo com o seu gosto musical, não é mesmo? 🎶

Um dos grandes benefícios de assinar um serviço de streaming como o Apple Music é a possibilidade de fazer o download das suas canções prediletas para que você possa ouvi-las mesmo quando não tiver acesso à internet.

Se você é um novato nesse plataforma e ainda não sabe como fazer esse procedimento, estamos aqui para lhe ajudar. A seguir, confira como fazer isso!

Como baixar suas músicas para ouvir offline no Apple Music do iPhone/iPad ou Android

Abra o Apple Music e busque pela música desejada. Antes de mais nada, será preciso adicioná-la à sua biblioteca.

A maneira mais fácil de fazer isso é pressionando e segurando o dedo em cima da música, do álbum ou da playlist desejada e tocando em “Adicionar à Biblioteca”.

Você também pode tocar no botão com três pontinhos com um álbum aberto e selecionar “Adicionar à Biblioteca” ou deslizando o dedo para a esquerda em cima da música e tocando em “+”.

Feito isso, abra o álbum desejado e toque na seta voltada para baixo (no canto superior direito); toque no botão com três pontinhos ao lado da música individual e selecione “Baixar” ou deslize o dedo para a esquerda em cima dele e toque na seta voltada para baixo.

Para visualizar o progresso dos downloads, toque na aba “Biblioteca” e em Downloads » Baixando.

Como baixar suas músicas para ouvir offline no Apple Music do Mac ou do PC (iTunes)

Abra o iTunes (se o seu Mac estiver rodando o macOS até a versão Mojave 10.14 ou se estiver usando um PC) ou o app Música (disponível a partir do macOS Catalina).

Para adicionar uma música à sua biblioteca, clique em “+”, ao lado da música. Para um álbum, uma playlist ou um videoclipe, clique em “+ Adicionar”.

Depois, para baixar o conteúdo, clique na seta voltada para baixo dentro da página do álbum ou posicione o cursor em cima da canção desejada para que esse botão apareça.

Opcionalmente, se estiver dentro de um álbum, também é possível ir até Música » Baixar (na barra de menus).

Você costuma baixar músicas por aí? 🎶

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

