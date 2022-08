O que fazer se a sua biblioteca de fotos apresentar problemas [Mac]

O aplicativo Fotos (Photos), como o próprio nome deixa claro, permite que você visualize as imagens capturadas com os seus dispositivos ou que tenha feito o upload usando uma câmera, por exemplo.

Esse app está disponível em praticamente todos os dispositivos da Apple — incluindo o Mac, é claro. Como nem tudo é perfeito, em alguns casos você pode encontrar alguns erros ao visualizar a sua biblioteca de fotos.

A boa notícia é que a Apple disponibiliza uma ferramenta que permite reparar o app, chamada Reparar Fototeca (Repair Library). Confira, nos passos a seguir, como fazer esse procedimento por aí!

Primeiramente, você deverá encerrar o app Fotos. Para isso, clique com o botão direito do mouse (ou dois dedos do trackpad) em cima do ícone no Dock e selecione “Encerrar”.

Se preferir, você também pode fazer enquanto a janela do Fotos estiver aberta. Nesse caso, vá até Fotos » Encerrar Fotos ou use o atalho ⌘ command Q .

Depois, quando for clicar no ícone do Fotos, mantenha pressionadas (ao mesmo tempo) as teclas ⌘ ⌥ option . Quando uma janela for aberta, clique em “Reparar” para que esse processo seja iniciado. Em alguns casos, será necessário inserir a sua conta de usuário do computador (aquela usada para fazer o seu login na máquina).

Com isso, a ferramenta de reparo analisará o banco de dados das suas fotos e verificará se há alguma inconsistência ou algum outro problema. A Apple lembra que caso você faça isso em uma fototeca que esteja usando o Fotos do iCloud, o sistema irá fazer a verificação depois que o reparo for finalizado.

Quando tudo estiver concluído, o app Fotos será aberto com a sua fototeca. 📸