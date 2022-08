Apple fará doação para parques nacionais dos EUA e mais

Assim como realizado no ano passado, a Maçã doará US$10 à National Park Foundation a cada transação feita em qualquer uma de suas lojas (física ou virtual) utilizando o Apple Pay nos Estados Unidos. A ação foi divulgada no contexto do aniversário de 106 anos da NPF e valerá até o dia 28 de agosto — ou até atingir o limite de US$1 milhão em doações.

Publicidade

Mais precisamente, a NPF cuida dos parques nacionais dos EUA, além de oferecer treinamentos e funcionar como guardião do patrimônio cultural desses locais. Muitos deles eram ocupados e/ou fazem parte da tradição de povos indígenas, o que é bastante destacado pela Apple como razão para apoiar o órgão.

Sempre que eu visito os parques nacionais — como eu recentemente fiz em Yosemite e Glacier — eu tenho a sensação de admiração, tranquilidade e bastante reverência que apenas a natureza pode inspirar. Temos orgulho de sermos parceiros de organizações e comunidades que mantêm nossos parques, nos educam sobre suas histórias e as compartilham com o mundo. É de grande valor proteger esses tesouros, hoje, e para todas as gerações que virão. —Tim Cook, CEO da Apple

Além da campanha de doações, a Apple também está desenvolvendo outras iniciativas a fim de comemorar o aniversário da NPF e lançar luz sobre o tema. Como mostramos, foi criado o Desafio dos Parques Nacionais para o Apple Watch; há também guias no app Mapas (Maps) sobre a história de alguns parques, além de um episódio do podcast Parks, produzido por indígenas, que conta como o território correspondente aos EUA era antes de ser colonizado.

“Os parques nacionais dos Estados Unidos são dádivas que compartilhamos. A parceria e o generoso comprometimento da Apple ajudam a garantir que todas as pessoas sintam-se bem-vindas nesses lugares que pertencem a todos nós”, disse Will Shafroth, presidente da NPF.

De fato, essa é uma iniciativa super-importante, não é? 😉