Apple inclui MacBooks Air e Pro no programa Self Service Repair

Em maio passado, a Apple anunciou o programa Self Service Repair, o qual permite que consumidores adquiram peças e ferramentas para executar reparos em iPhones por conta própria — o qual infelizmente ainda está restrito aos Estados Unidos.

Agora, como prometido, a companhia está ampliando o programa para abranger também MacBooks Air e Pro equipados com chips M1, M1 Pro e M1 Max, além de afirmar que ele será expandido para novos países — inicialmente na Europa — e também incluirá outros modelos de Macs ainda neste ano.

Os clientes com experiência nas complexidades do reparo de dispositivos eletrônicos poderão concluir os reparos nesses notebooks Mac, com acesso a muitas das mesmas peças e ferramentas disponíveis nas lojas da Apple Store e nos provedores de serviços autorizados da Apple.

De acordo a Maçã, os manuais de reparo, as peças e as ferramentas originais estarão disponíveis a partir de amanhã (23/8) para donos de MacBooks Air e Pro nos EUA, oferecendo mais de uma dúzia de tipos diferentes de reparo para cada modelo, incluindo tela, top case (que engloba a bateria, o teclado e o trackpad), entre outros.

Para iniciar o processo de reparo por contra própria, o cliente precisa revisar o manual de reparo do produto que deseja consertar nessa página. Em seguida, a solicitação das peças e das ferramentas necessárias deverá ser feita na Self Service Repair Store. Além disso, é possível enviar peças substituídas de volta à Apple para reforma e reciclagem — e, em muitos casos, isso pode gerar créditos na compra de novos componentes.

As ferramentas Apple são projetadas de forma personalizada para ajudar a fornecer os melhores reparos para produtos Apple e são projetadas para suportar os rigores das operações de reparo profissional de alto volume, onde a segurança e a confiabilidade são a prioridade máxima.

Assim como no reparo de iPhones, a Apple disponibilizará o aluguel de kits por US$50 caso o cliente não queira comprar todas as ferramentas para realizar um único reparo em um MacBook. No caso, o kit de ferramentas fica com o consumidor por uma semana e será enviado gratuitamente.

Aos poucos, o programa de reparos da Apple vai avançando…