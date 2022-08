Apple licencia patentes da LG por cerca de US$595 milhões

Em meio a diversas disputas por propriedade intelectual com empresas como Koss, Qualcomm e Ericsson, temos um acerto “pacífico” com outra companhia. A Apple fechou um acordo de licenciamento de patentes com a LG Electronics, de até dez anos de duração. Não foram dados detalhes sobre o conteúdo das licenças.

Publicidade

No primeiro trimestre do ano, a LG recebeu pagamentos que totalizaram ₩890 bilhões de wons (cerca de US$662 milhões) por causa de licenciamento de patentes. Agora, de acordo com o The Elec, foi revelado que, do total, ₩800 bilhões (~US$595 milhões) foram pagos pela Maçã de uma só vez, apesar de o acordo ter uma longa duração.

Muitas das patentes incluídas são classificadas como standard-essential patents, ou patentes essenciais. Esse tipo de propriedade intelectual, conforme o seu próprio nome mostra, é de utilização crucial para a fabricação de diversos produtos e, por esse motivo, o seu licenciamento deve ser negociado em termos FRAND .

Anteriormente, as duas empresas tinham acordos de licença mútuos, de modo que a Apple também licenciava patentes que eram usadas nos smartphones da LG. A sul-coreana, porém, saiu do mercado de telefones, criando a necessidade de renegociar os termos dos acordos antigos. Isso também fez os lucros da LG aumentarem, já que não há mais pagamentos à Maçã.

Publicidade

A companhia fabrica diversos componentes de dispositivos da gigante de Cupertino, como telas e módulos de câmera. Rumores apontam para a possibilidade de a LG estar fabricando os displays da versão Pro dos novos iPhones, o que mostra que a relação entre elas é bastante intensa em matéria de fabricação de peças de aparelhos.

via Patently Apple