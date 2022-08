Apple poderá realocar câmera frontal do iPad; Touch ID também poderá mudar

À medida que vamos nos aproximando de um novo evento da Apple, os rumores também vão esquentando. Após especulações de que o iPad de 10ª geração (possível novo modelo básico do tablet) poderá ganhar uma entrada USB-C, bem como um novo design, agora o Touch ID e o posicionamento da câmera frontal são os alvos de novos rumores.

De acordo com o site japonês Macotakara, as renderizações divulgadas há algumas semanas não teriam incluído a posição do leitor de impressões digitais do novo iPad — apesar de ser possível ver um botão de Início similar ao do atual modelo do dispositivo. Segundo o site, o Touch ID do novo tablet poderá ser igual ao que temos nos iPads Air (4ª e 5ª gerações) e mini (6ª geração) — ou seja, integrado ao botão de liga/desliga, na parte superior.

Se isso for verdade, o modelo de entrada do produto teria ainda menos diferenças em relação ao iPad Air — opção imediatamente superior na linha. Hoje em dia, o iPad de 9ª geração é o único que ainda traz bordas maiores e o botão de Início na parte frontal, abaixo da tela.

O Macotakara prosseguiu com um rumor ainda mais peculiar: a câmera frontal (ultra-angular) seria movida da parte superior da tela (quando o tablet está em pé, na vertical) para o lado direito da tela, tal como tablets de outras marcas. A justificativa seria uma melhor utilização do recurso Palco Central (Center Stage), sem contar que essa (suposta) modificação estimularia ainda mais o uso do iPad na horizontal (como um laptop), embora cause bastante estranheza.

De qualquer forma, o próprio veículo ressaltou que “tudo ainda é especulação” e que “detalhes exatos continuam desconhecidos”.

Só nos resta esperar, então!

