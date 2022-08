Clones dos AirPods Pro são homologados no Brasil

Clones de AirPods Pro não são exatamente uma novidade no mundo da tecnologia, com vários modelos espalhados em lojas pela internet que imitam o visual dos fones da Apple e emulam várias de suas funcionalidades — nós mesmo já compramos um e testamos para ver se eles realmente eram bons.

Um novo modelo, entretanto, chamou atenção recentemente não só por se encaixar nessa descrição, como também por ter conseguido ser homologado aqui no Brasil.

Estamos falando dos AirPlus Pro, da Cellution, que, como é possível notar nas imagens abaixo, são idênticos aos fones da Maçã — com a exceção de um logotipo na parte de trás da case de recarga. À venda em uma série de varejistas, os fones prometem até mesmo serem compatíveis com a rede Buscar (Find My), do iOS. 😳

Fábricados pela SHENZHEN PUJIANDA ELECTRONIC CO., na China, os fones ainda trazem suporte a carregamento sem fio e o que parece ser uma entrada Lightning na parte de baixo da case, embora seu certificado de conformidade cite o padrão microUSB. Eles ainda usam Bluetooth 5.0 e podem ser conectados a dispositivos Android (com um número menor de funções).

Os AirPlus Pro, assim como muitos outros clones, é claro, imitam o emparelhamento rápido dos AirPods Pro ao abrir a tampa do estojo perto de um iPhone — com direito às animações e tudo mais.

Considerando que o visual dos AirPods Pro está registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), é um tanto curioso que os clones da Cellution sequer tenham sido homologados. Eles também parecem ter passado despercebido pela Apple, que tem um histórico de ser bastante agressiva na hora de proteger suas patentes — ainda mais levando em conta que a Cellution já comercializa os AirPlus, clones dos AirPods de primeira e segunda gerações.

Disponível no site oficial da Cellution, os AirPlus Pro também podem ser encontrados no varejo brasileiro por R$400. Em Portugal, eles podem aparecem por 45€.

via insiraficha.com