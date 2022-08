Desenvolvimento do iOS 16 estaria praticamente finalizado

De acordo com o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple já teria encerrado o desenvolvimento da versão inicial do iOS 16. Na prática, isso sugere que a empresa não possui novidades ou alterações importantes planejadas para as betas restantes — podendo se concentrar em correções de bugs até que a atualização seja lançada publicamente.

Em seu boletim informativo “Power On” mais recente, Gurman explicou que esse desenvolvimento pode ter sido concluído no começo da semana passada — apenas a alguns dias do (esperado) evento de lançamento dos “iPhones 14”, o qual poderá ocorrer em 7 de setembro.

O jornalista lembrou, ainda, que os lançamentos do macOS Ventura 13 e do iPadOS 16 estão previstos para outubro, indicando a possibilidade de um outro evento especial focado em Macs e iPads.

Até agora, a Apple lançou seis versões beta do iOS 16 desde seu anúncio, no início de junho. Enquanto as primeiras compilações trouxeram muitas mudanças e melhorias, as versões mais recentes não apresentaram tantas novidades significativas.

Vale notar que, mesmo quando o iOS 16 for lançado, em setembro, nem todos os recursos anunciados estarão disponíveis com a versão inicial. Assim, provavelmente teremos que esperar até o iOS 16.1 ou mesmo o 16.2 para ter acesso a algumas funcionalidades apresentadas na keynote da WWDC22.