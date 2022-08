Instagram: como apagar todas as publicações de uma só vez [iPhone]

Apesar de o Instagram ser hoje uma rede social mais focada em recursos como Reels e Stories, na origem ela ainda é feita para o compartilhamento de fotos e de vídeos no feed.

Aqui no MacMagazine, já mostramos como você pode fixar uma publicação no topo e até visualizar o seu histórico por lá. Pois na dica de hoje, mostraremos como você pode facilmente apagar todas as suas publicações na rede social, caso queira dar uma repaginada no seu perfil. 😁

Confira, a seguir, como é fácil fazer isso por aí!

Abra o app do Instagram no seu iPhone, toque na sua foto de perfil (no canto inferior direito) e no botão com três risquinhos (no canto superior direito). Depois, vá até Sua atividade » Fotos e vídeos » Posts. Toque em “Selecionar” (no canto superior direito) e marque as publicações que deseja excluir. Toque em “Excluir” e confirme a ação.

Lembre-se, porém, que é possível apenas apagar 100 postagens de vez. Portanto, apague as primeiras 100 e repita o processo quantas vezes for necessário.

Até que é fácil, não?! 📸