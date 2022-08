Instagram: como solicitar o download dos seus dados [iPhone e web]

A origem do Instagram foi o compartilhamento de fotos. Hoje em dia, porém, ele é muito mais do que isso. Com ele, é possível postar Stories, Reels e até fazer vídeos ao vivo (lives).

Se você usa essa rede social com bastante frequência, saiba que há uma opção que permite fazer o download das suas informações — o que inclui as suas fotos, os seus comentários, as informações do seu perfil, dentre outras coisas.

Isso pode ser interessante para quem quer manter um backup local dos seus dados ou mesmo está pensando em apagar a sua conta na rede social, mas quer guardar os seus arquivos no computador, por exemplo.

A seguir, veja como é superfácil solicitar isso!

Como solicitar o download dos seus dados no Instagram pelo iPhone

No app do Instagram, toque na sua foto (no canto inferior direito) e depois no botão com três risquinhos (no canto superior direito). Depois, vá até Sua atividade » Baixar suas informações.

Insira o email pelo qual deseja receber o link para o download. De acordo com o Instagram, isso pode levar até 14 dias. Toque em “Solicitar download”, insira a sua senha do Instagram para confirmar e toque em “Avançar”.

Como solicitar o download dos seus dados no Instagram pela web

Abra o site do Instagram e faça o login na sua conta. Clique na sua foto (no canto superior direito) e em “Configurações”. Na aba lateral, selecione “Privacidade e segurança” e, na seção “Download de dados”, clique em “Solicitar download”.

Insira o seu email e escolha um dos formatos disponíveis (HTML ou JSON). Vá em “Avançar”, coloque a sua senha e clique em “Solicitar download”.

Depois que o email chegar à sua caixa de entrada, clique em “Baixar informações”, insira a sua senha na página que será aberta no navegador e clique em “Baixar informações” novamente.

O Instagram lembra que o link funcionará apenas por quatro dias após o envio.

via Olhar Digital