Luca Maestri vende quase US$17 milhões em ações da Apple

Cerca de US$17 milhões (mais precisamente, US$16,9 milhões) foram embolsados pelo CFO da Apple, Luca Maestri, de acordo com um documento [PDF] da SEC . Esse valor foi estimado a partir da venda de 96.735 ações da empresa ( $AAPL ) em duas transações concluídas na quarta-feira passada (17/8).

Na primeira transação, foram vendidas 66.390 ações por U$174,66 cada, enquanto na segunda foram vendidas 30.345 ações por US$175,60 cada. Mesmo com as vendas, Maestri ainda detém cerca de 110.000 ações da Maçã.

O documento afirma que o plano de negociação foi adotado por Maestri em 16 de novembro de 2020 e modificado em 26 de fevereiro de 2021, bem antes de as transações ocorrerem, como exigem as leis de insider trading.

Desde meados de junho, as ações da Apple chegaram a subir quase 32% e, por conta das vendas de iPhones e serviços da empresa, ela chegou à receita recorde no trimestre de US$83 bilhões no mês passado.

via MacRumors