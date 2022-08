Mapas da Apple ganharão anúncios em 2023, diz Mark Gurman

Já há alguns dias, surgiram informações de que a Apple estaria planejando inserir anúncios publicitários em ainda mais apps nativos, para além da App Store. Agora, o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, trouxe no seu boletim informativo “Power On” mais recente novas informações sobre essa “empreitada”.

Publicidade

Segundo ele, o trabalho de engenharia da empresa “já está em andamento para lançar anúncios de pesquisa no aplicativo Apple Maps“. Gurman acredita que as propagandas deverão surgir “em algum momento do próximo ano”.

Ainda de acordo com ele, a publicidade no app Mapas se apoiará nos anúncios baseados em resultados de pesquisa — como na App Store. Assim, usuários que pesquisam empresas, negócios ou itens poderão receber listagens promovidas com base em palavras-chave.

A medida seria parte de uma tentativa das equipes de publicidade da Apple de aumentar a receita no ramo de anúncios — atualmente estimado em US$4 bilhões por ano. Outros aplicativos, como Livros, Podcasts e TV, também poderão ter propagandas semelhantes no futuro.