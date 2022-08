QuickTime: como remover o áudio ou vídeo de um filme [Mac]

Já mostramos aqui no MacMagazine como você pode apagar o áudio de um filme dentro do iMovie, aplicativo usado para a edição de vídeos no iPhone/iPad e no Mac.

Publicidade

Pois saiba que também é possível fazer coisa parecida usando um app nativo do macOS. Refiro-me ao QuickTime.

Em alguns poucos passos, é possível extrair apenas o áudio ou o vídeo de um arquivo por lá — o que acaba sendo ideal para quem quer usar apenas um desses tipos de mídia. Veja, a seguir, como fazer isso!

Clique duas vezes em cima do vídeo desejado para abri-lo ou então, se ele não abrir no QuickTime, clique com o botão direito e escolha a opção Abrir Com » QuickTime. Em seguida, vá até “Editar” (na barra de menus) e escolha uma das duas opções disponibilizadas: “Remover Áudio” ou “Remover Vídeo”.

Feito isso, antes de fechar a janela do arquivo recém-alterado, será preciso salvá-lo. Para isso, adicione o título do arquivo, as etiquetas e a localização desejada.

Já conhecia essa dica? 🎬