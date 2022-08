Rio de Janeiro, Vitória, Palmas e Florianópolis ganham 5G “puro”

Como previsto, o 5G Standalone (SA, também chamado de “puro”) começou a funcionar, hoje (22/8), na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e em Vitória (ES), Florianópolis (SC) e Palmas (TO). Com isso, já são 12 capitais com antenas para a quinta geração da tecnologia de rede móvel em operação no país.

Inicialmente prevista para ser acionada no dia 29 de agosto, a autorização para que as operadoras iniciem o funcionamento do 5G nessas cidades foi antecipado pelo Gaispi, grupo ligado à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que supervisiona a liberação da faixa de 3,5GHz.

Segundo a Anatel, já foram protocolados 723 pedidos de licenciamento de antenas 5G na cidade do Rio de Janeiro, 287% a mais do que número mínimo exigido no edital do leilão para ativação do serviço — que era de 252 para as três operadoras que disponibilizam a tecnologia na capital (Claro, TIM e Vivo).

Em Florianópolis, são 44 pedidos de licenciamento, onde o mínimo exigido era de 18; em Vitória, 38 pedidos (acima do mínimo de 15 antenas), enquanto Palmas teve 21 pedidos, superando as 12 antenas necessárias.

Vale lembrar que, há algumas semanas, o Conselho Diretor da Anatel aprovou o adiamento da ativação do 5G “puro” em 15 capitais brasileiras para 27 de novembro devido a dificuldades logísticas. Essa data, porém, poderá ser antecipada caso os problemas sejam resolvidos.

via G1