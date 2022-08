Série do Apple TV+ é cancelada após saída de Jennifer Garner

Após estacionar na fila de produção por quatro anos, “My Glory Was I Had Such Friends” foi cancelada pelo Apple TV+, segundo informações do Deadline. O estopim para isso foi a saída da atriz Jennifer Garner (“De Repente 30”) do projeto por incompatibilidade de horário. Ela, porém, seguirá (por ora) em “The Last Thing He Told Me”.

Apesar da desistência do Apple TV+, as outras produtoras envolvidas — Warner Bros. Television e Bad Robot, esta comandada pelo produtor J.J. Abrams (“Star Wars: O Despertar da Força”) — ainda desejam dar sequência ao projeto. Desde que a Maçã entrou na jogada, em 2018, após a Bad Robot comprar os direitos do livro homônimo de Amy Silverstein em que a produção se basearia, as expectativas eram altas para que o enredo saísse do papel.

O livro “My Glory Was I Had Such Friends” conta uma história da própria autora, na qual ela conta como um importante grupo de mulheres ajudou-a no processo de espera por um segundo transplante cardíaco.

Ainda de acordo com o Deadline, a equipe da série não foi desmantelada totalmente: um pequeno time de roteiristas continua trabalhando no projeto, os quais deverão continuar adaptando a obra para o streaming. Além disso, a nova produtora executiva e roteirista da série é Julia Brownell, que substituiu Karen Croner no processo de cancelamento por parte do Apple TV+.

A ideia, portanto, é apresentar o projeto ao mercado para que seja adquirido por outra empresa.

Atualmente, a Bad Robot tem diversos títulos em desenvolvimento, inclusive “Presumed Innocent”, com o Apple TV+. Essa, todavia, não é a primeira vez que uma série produzida pela empresa de J.J. Abrams é cancelada: no mês passado, “Demimonde” foi interrompida pelo HBO Max após o seu orçamento ultrapassar US$250 milhões.

