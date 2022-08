Acusado de roubar segredos do “Apple Car” confessa e será julgado

Muitos nem devem se lembrar mais de Xiaolang Zhang, o ex-funcionário da Apple acusado de roubar segredos comerciais relacionados ao “Projeto Titan” para fornecê-los a uma startup chinesa. O caso, vale lembrar, ocorreu há mais de quatro anos, em 2018.

Publicidade

Na época, Zhang inicialmente se declarou inocente após a Apple descobrir que ele baixou um esquema de 25 páginas de uma placa de circuito projetada para uso em um veículo autônomo. Nesta semana, porém, Zhang confessou o crime em um tribunal federal, de acordo com a CNBC.

A confissão foi confirmada em um documento [PDF], mas os detalhes do acordo de Zhang com o governo dos Estados Unidos não são públicos; contudo, sabe-se que ele pode enfrentar até dez anos de prisão e ser multado em até US$250 mil. A sentença está prevista para ser divulgada no dia 14 de novembro.

Durante seu tempo na Apple, Zhang foi responsável por projetar e testar placas de circuito que analisam dados de vários sensores de veículos. Como essas peças são fundamentais na infraestrutura de um veículo autônomo, ele teve acesso a bancos de dados contendo segredos comerciais e propriedades intelectuais importantes referentes ao “Apple Car”.

O ex-engenheiro havia sido preso preventivamente no Aeroporto Internacional de San Jose enquanto estava tentando embarcar em um voo para Pequim. Até o fim de 2019, ele ainda usava uma tornozeleira eletrônica para evitar qualquer possível fuga dos EUA.