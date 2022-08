AirPrint: conheça 5 boas impressoras que custam até R$1.100

Aqui no MacMagazine, já mostramos como você pode usar o recurso AirPrint, que permite imprimir documentos sem fios, usando o seu iPhone/iPad ou Mac.

Há, no mercado, uma extensa lista de impressoras das mais diversas marcas que permitem usar esse recurso, que sem dúvida facilita o processo de impressão de um documento ou uma foto.

Para facilitar esse processo, separamos neste artigo cinco boas impressoras disponíveis atualmente no mercado brasileiro e que já contam com essa tecnologia. Em comum, todas elas custam até R$1.100.

Mais adiante, também faremos uma análise de melhor custo-benefício com relação aos valores das tintas avulsas. Assim, você poderá fazer a melhor escolha de acordo com o seu orçamento.

Vamos nessa?! 🖨

O modelo mais simples da HP é perfeito para quem precisa imprimir poucas folhas ou precisa usar uma impressora com uma frequência menor. Como é uma impressora compatível com o AirPrint, ela conta com uma conexão Wi-Fi 802.11a/b/g/n.

Esse modelo custa, em média, R$387.

Com um design compacto, esse modelo da HP também é ideal para quem faz poucas impressões. Além de imprimir, ela também permite que você faça digitalizações e cópias.

Esse modelo custa, em média, R$484.

Esse modelo, da mesma fabricante das anteriores, permite a impressão automática de folhas em frente e verso, além de digitalizar, copiar e até enviar um fax através do aplicativo próprio.

O modelo custa cerca de R$930 no varejo.

Esse modelo da Canon oferece um tanque de tinta integrado que facilita a reposição das tintas. Você também pode acompanhar o uso das tintas através do display integrado e, além de imprimir, também fazer digitalizações e usá-la como um scanner.

No varejo online, esse modelo pode ser encontrado por cerca de R$1.000.

Modelo voltado para quem faz impressões com uma frequência maior, ela permite imprimir até 12 mil páginas com as tintas que já vem incluídas com o produto. Também permite a digitalização e a cópia de documentos.

Essa impressora custa, em média, R$1.075 no varejo.

Essas, é claro, são alguns dos principais modelos e marcas de impressoras e multifuncionais disponíveis no Brasil. Há, ainda, outras marcas que não possuem uma representação no Brasil. Outras, como a Xerox, são focadas em soluções de impressão para empresas.

Caso more em outro país, é possível conferir uma relação completa de todos os modelos compatíveis no site da Apple.

O que levar em conta além da impressora?

Assim como qualquer marca, há diversos preços para os diferentes modelos e linhas de impressoras disponíveis.

Além do preço da impressora em si, é importante que você leve em conta o preço dos cartuchos.

A HP possui cartuchos com preços que variam de R$55 a mais de R$400, dependendo do tipo; a Epson possui tintas com valores que também podem variar muito — de R$50 a mais de R$200. Isso, é claro, também vai depender de onde você comprar esses componentes.

Você possui um desses modelos? Se sim, usufrui desse recurso? 😊

