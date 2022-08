★ AliExpress dá descontos em vários produtos POCO, Redmi e mais!

Um dos maiores serviços de varejo online do mundo, o AliExpress está promovendo um mega evento para retribuir a preferência de seus clientes. Trata-se do AliExpress Mega Brands Sale, o qual está acontecendo até o dia 26 de agosto com excelentes descontos em uma série de produtos selecionados!

Entre as ofertas, estão alguns produtos POCO, Redmi, entre outros. Da linha Xiaomi Ecological Chain, os dispositivos podem ser adquiridos a preços muito convidativos caso você os compre no período promocional pelos links exclusivos abaixo.

Vamos conferir as ofertas para economizar muito na compra daquele dispositivo novo?!

POCO X4 GT

Ideal para quem gosta de velocidade, o POCO X4 GT é perfeito para quem gosta de jogos e de entretenimento e quer fazer isso tudo com qualidade a um preço acessível. Com baixo consumo de energia e aquecimento, ele conta com tecnologia 5G e uma taxa de atualização de 144Hz, ideal para quem quer ter tudo no exato momento.

Com a mega promoção do AliExpress, o aparelho será vendido a preços excelentes para quem busca economizar. O cupom marcas120 , por exemplo, dá R$120 de desconto para quem adquirir o produto (compras acima de R$1.100) — o qual pode ser comprado por esse link exclusivo.

Há uma oferta especial com desconto de R$49, bem como um cupom da loja de R$5,44.

POCO M4 Pro 4G

O POCO M4 Pro 4G é outro aparelho ideal para quem quer economizar, ainda mais com os excelentes descontos do AliExpress Mega Brands Sale. Com sua enorme tela de 6,4 polegadas e resolução de 2400×1080 pixels, ele tem um bom custo-benefício e pode satisfazer até o mais exigente dos usuários.

Entre os principais destaques do aparelho estão a sua câmera de 64 megapixels, capaz de registrar fotos a 9238×6928 pixels e filmar em Full HD (1080p), bem como RAM de 6GB, bateria de 5.000mAh e tela com a tecnologia AMOLED .

Comprando por esse link, você tem um desconto de US$19 sobre o valor total do aparelho, o qual fica por US$179.

Ainda há mais descontos, como um de R$220 para compras a partir de R$2.000, um de R$120 a partir de R$1.100 e um de R$55 a partir de R$600.

Redmi Note 11

Parte da linha mais famosa de smartphones da Xiaomi, o Redmi Note 11 é um dos aparelhos mais queridinhos da empresa aqui no Brasil e também conta com excelentes descontos caso seja comprado pelo AliExpress no período promocional.

Também com uma grande tela de 6,4″, o aparelho tem câmera de 50MP, grava vídeos em Full HD e é um dos maiores campeões em custo-benefício, visto que possui recursos premium a um preço para lá de acessível.

No AliExpress Mega Brands Sale, o que já era barato se tornou ainda mais! Comprando pelo link exclusivo, você pode adquirir as diferentes variantes do produto com preços a partir de US$150.

Também é possível usar os cupons marcas55 (com R$55 de desconto a partir de R$600) e o marcas120 (R$120 de desconto a partir de R$1.100).

TV Stick 4K

Outro produto que é um excelente custo-benefício — principalmente para quem não consegue adquirir uma set-top box cara, como a Apple TV — é o TV Stick 4K, o qual conta com o sistema operacional Android TV e é capaz de transformar qualquer televisão em uma inteligente.

Com a possibilidade de instalar mais de 7.000 aplicativos pelo Google Play e resolução 4K, o item ainda tem as tecnologias Dolby Vision e Dolby Atmos a seu favor, sendo capaz de transformar a sua sala em um verdadeiro ambiente de cinema.

Comprando o produto por esse link exclusivo no período promocional, que dá R$96 de desconto aos clientes, é possível adquirir o produto por R$266. Atenção, pois ainda há mais descontos, como um de R$55 para compras acima de R$600.

E quem adquirir um TV Stick 4K neste período poderá se dar ainda melhor, visto que a empresa selecionará aleatoriamente 10 pedidos todos os dias no AliExpress e dará aos compradores um par de fones de ouvido Xiaomi 2 Pro gratuitamente de presente.

Smart Band 7

Outro produto bastante popular aqui, principalmente devido ao alto preço cobrado pelos smartwatches mais poderosos, são as pulseiras inteligentes. Elas fazem muito do que os relógios fazem, mas a um preço bem mais acessível.

A Smart Band 7 é uma das melhores opções disponíveis por aqui. Ela conta com uma tela AMOLED de 1,62″, mais de 100 mostradores personalizados, monitoramento de sono, frequência cardíaca, resistência à água de 5ATM e (o melhor) até duas semanas de duração de bateria.

Comprando pelo link oficial no período promocional, você ganha um excelente desconto e pode comprar a pulseira por apenas US$43,69. Ainda há outros descontos, como um de US$3 para compras acima de US$30.

Corra!

Cabe destacar que, mesmo que o período promocional vá oficialmente até o dia 26 de agosto, os descontos mencionados acima são limitados. Ou seja, você deve correr para adquirir os produtos o quanto antes, pois não há garantia de que eles estarão disponíveis até o último dia.

Então, tá esperando o que para comprar os produtos acima e muitos outros por aquele precinho camarada? 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.