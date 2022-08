Anker lança bateria externa MagSafe de 5.000mAh mais fina

A Anker lançou hoje mais um integrante da família MagGo, linha de acessórios compatíveis com a tecnologia MagSafe, da Apple. O Anker 621 Magnetic Battery é uma bateria externa que se conecta ao iPhone com a ajuda da tecnologia de ímãs da Maçã.

Este acessório é uma evolução de um outro powerbank da Anker lançado no ano passado. Assim como sua versão anterior, ele conta com uma bateria interna de 5.000mAh, que chega a 7,5W. Além do carregamento sem fio magnético que pode ser usado em iPhones, ele possui uma porta USB-C na parte inferior para recarregá-lo.

A novidade desse modelo é sua espessura mais fina, o que o torna menos pesado, portanto, fazendo com que seja melhor para segurá-lo junto ao aparelho ou para armazená-lo no bolso. Você também pode usá-lo junto a cases que também sejam compatíveis com a tecnologia MagSafe.

A bateria também pode ser utilizada para recarregar qualquer outro aparelho que funcione com a tecnologia Qi, porém sem o benefício de se conectar magneticamente, é claro. Além disso, ela não é indicada para os modelos mini do iPhone 12 e 13, por conta de seu tamanho.

O modelo anterior da bateria saiu de linha, então o Anker 621 Magnetic Battery é, atualmente, a opção mais acessível da empresa — disponível na Amazon americana por US$50 ou no AliExpress por cerca de R$250. É esperado, entretanto, que a Anker anuncie novos acessórios após o lançamento da linha “iPhone 14”, que acontecerá possivelmente no próximo mês.

