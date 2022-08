Apple atualiza Boot Camp em Macs Intel com melhorias no Wi-Fi

A Apple liberou uma nova atualização para o utilitário Boot Camp (versão 6.1.16), o qual permite iniciar o Windows no Mac, em máquinas com processador Intel.

Publicidade

Essa atualização, mais precisamente, traz suporte ao protocolo WPA3, o qual oferece mais segurança contra certos tipos de ataques e facilita a conexão de dispositivos inteligentes na sua rede. Além disso, o update também corrige um problema com o driver do Bluetooth que poderia ocorrer ao sair dos modos de suspensão ou hibernação.

Vale notar que, no início deste ano, a Apple havia disponibilizado uma atualização do Boot Camp (versão 6.1.17) com suporte para o Studio Display, possibilitando que o novo monitor funcionasse com o Windows. Esse update, porém, não foi liberado para usuários que não possuem o Studio Display — provavelmente por isso, a nova versão seja a 6.1.16.

É importante lembrar que o Boot Camp está disponível apenas para Macs com processadores Intel. Assim, máquinas com Apple Silicon (chips M1, M2 e cia) só podem rodar o Windows por meio de máquinas virtuais, como o Parallels Desktop.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors