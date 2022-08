Backup na nuvem: alternativas ao Time Machine do Mac

Se você é um usuário de Mac, muito provavelmente deve conhecer o Time Machine. O serviço, já embutido no sistema, permite que você faça o backup dos seus arquivos para um drive externo — como um HDD ou um SSD, por exemplo.

Engana-se, porém, quem pensa que essa é a única maneira de manter os seus arquivos salvos. Existem no mercado diversas opções de terceiros, que servem justamente para esse mesmo propósito.

Antes, um aviso importante: a grande maioria são softwares pagos — sendo que certos estão disponíveis apenas com pagamentos em dólar.

A seguir, confira os principais deles e as suas características!

O Carbonite possui três planos diferentes:

Basic : US$4,20/mês ou US$49,99/ano

: US$4,20/mês ou US$49,99/ano Plus : US$6/mês ou US$71,99/ano

: US$6/mês ou US$71,99/ano Prime: US$7,50/mês ou US$89,99/ano

As três versões possuem alguns pontos em comum, como o backup ilimitado de arquivos, backups criptografados na nuvem e suporte para todos os formatos de fotos e de documentos, dentre outros.

Como diferenças, o plano Plus oferece todos esses benefícios, além do acesso ao antivírus Webroot. Já o Prime oferece também uma espécie de “serviço de entrega dos arquivos recuperados”.

Esse serviço, que inclusive possui uma versão otimizada para Macs com Apple Silicon, tem como benefícios a possibilidade de acessar os seus arquivos a partir do app para iPhone/iPad, Android ou PC.

O bacana é que ele oferece planos individuais, familiares ou empresariais. No caso dos individuais, por exemplo, os preços são esses:

Premium 500GB : US$49,99 (anual) ou US$175 (vitalício)

: US$49,99 (anual) ou US$175 (vitalício) Premium Plus 2TB : US$99,99 (anual) ou US$350 (vitalício)

: US$99,99 (anual) ou US$350 (vitalício) Personalizado 10TB: US$990 (vitalício)

O serviço possui três opções de planos disponíveis:

US$7/mês

US$70/ano

US$130 a cada dois anos

Ele também oferece backups criptografados e automáticos, além de fazer esse procedimento de forma automática, assim que um novo arquivo for detectado.

Além disso, ele também mantêm armazenados os seus arquivos antigos e aqueles que tiverem sido deletados por, no máximo, 30 dias. Caso queira estender esse período para um ano, é possível pagar uma taxa extra de US$2/mês.

Caso queira experimentar o serviço, um período de testes de 15 dias é oferecido de forma gratuita.

O IDrive tem como principal benefício possuir uma versão gratuita, com capacidade de armazenamento disponível de até 10GB.

Caso queira planos com mais espaço de armazenamento, além de outros benefícios, é preciso pagar uma quantia que pode variar de US$3,71/ano a US$74,62/ano (com preços válidos para o primeiro ano).

Os planos mais caros permitem fazer o backup de servidores, além de criar novos usuários ou grupos diretamente pelo seu dashboard.

Google Drive

Sim, o serviço de armazenamento na nuvem do Google também permite que você faça o backup de arquivos do seu Mac — sendo possível que você escolha quais pastas do seu computador serão enviadas para a nuvem.

Tudo o que você tem a fazer é baixar o aplicativo Google Drive para o seu computador, nessa página. Depois disso, faça o login com a sua conta do Google. O serviço estará disponível na barra de menus (na parte superior). Toque no ícone do Drive, na engrenagem (no canto superior direito) e em “Preferências”.

Depois, selecione o seu Mac na barra lateral e vá até “Adicionar pasta”.

Atente-se, porém, de que será necessário comprar um espaço extra do Google Drive caso você pretenda armazenar muitos arquivos por lá — através do Google One. Atualmente, há três planos pagos, além do gratuito (que oferece 15GB):

100GB : R$7/mês ou R$70/ano

: R$7/mês ou R$70/ano 200GB : R$10/mês ou R$100/ano

: R$10/mês ou R$100/ano 2TB: R$35/mês ou R$350/ano

E você, costuma usar algum desses serviços ou recomenda outros? ☁️

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Macworld