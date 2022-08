Facebook Messenger para Mac ganha suporte ao Apple Silicon

A última atualização do Facebook Messenger para macOS trouxe ao app suporte ao Apple Silicon. Portanto, agora os usuários de Macs com chips da linha M1 ou M2 poderão usufruir do app atualizado, totalmente otimizado.

Apesar de, no comunicado oficial, a atualização número 158.0 detalhar apenas que o app ganhou “um novo look e mais formas de falares com os amigos”, o usuário Daniel Halawi avisou ao 9to5Mac que ela também implementou a compatibilidade com os chips da Maçã.

Com essa virada de chave, o app poderá rodar mais suavemente, gastar menos bateria e ser pelo menos duas vezes mais responsivo para realizar suas tarefas habituais, como realizar chamadas por áudio ou vídeo com até 50 pessoas entre outras coisas.

Mesmo que na “surdina”, o Facebook Messenger é o primeiro aplicativo da Meta a ter suporte ao Apple Silicon. Em julho, publicamos que o WhatsApp Desktop estaria realizando testes para ganhar a compatibilidade, mas a nova versão até hoje não foi liberada para o grande público.

Você pode baixar a versão atualizada do Facebook Messenger na Mac App Store ou diretamente do site oficial.