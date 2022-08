MacBook Air (M2) roda o Windows 11 mais rápido que o Dell XPS

O YouTuber Vadim Yuryev, do canal Max Tech, fez um vídeo em que comparou as velocidades do MacBook Air, com processador M2, e do notebook Dell XPS 13 Plus, ambos rodando o Windows 11. O mais interessante é que o computador da Maçã superou o outro, mesmo não funcionando com o seu sistema nativo.

Por padrão, a arquitetura ARM dos chips Apple Silicon não é compatível com o sistema x86, que ainda é utilizado pelo Windows. Ainda se pode, porém, usar softwares que rodam uma versão ARM do sistema da Microsoft por meio de uma máquina virtual — é isso que o Parallels Desktop 18 faz, e foi com ele que o YouTuber rodou o Windows 11 no novo MacBook Air.

Além de ambos estarem rodando o Windows 11, o Dell XPS testado trazia um Intel Core i5-1240P e 16GB de memória LPDDR5. Enquanto isso, o MacBook Air utilizado tinha a mesma quantidade de memória, bem como o processador M2 (com GPU de 10 núcleos).

Yuryev testou ambos os computadores no Geekbench 5 e no Speedometer 2.0, o qual mede a responsividade de aplicações para a web.

No primeiro teste, houve uma diferença nos resultados considerando o XPS conectado e desconectado da energia. No segundo caso, que é o mais natural para um laptop, o computador atingiu 1.182 pontos single-core e 5.476 pontos multi-core. Em comparação, o MacBook Air registrou 1.681 e 7.260 pontos, respectivamente, superando o Dell nas duas categorias.

Já ao ligar o XPS à energia, a performance teve um sensível aumento: o computador da Dell alcançou 1.548 pontos no teste single-core e 8.103 pontos multi-core. Ainda que o primeiro número ainda não supere o MacBook Air, o segundo é um pouco maior que o da máquina da Maçã.

No Speedometer 2.0, o Mac levou a melhor, mas com uma margem não muito grande. Foram 228 carregamentos de site por minuto, contra 209 do Dell. Ao rodar o teste no macOS, o resultado subiu para 328, mostrando todo o poder de fogo do computador e do processador M2.

Vale lembrar que existe uma diferença de preço bastante considerável entre os dois notebooks lá fora. Enquanto o Dell custa US$1.850 (cerca de R$9.400), a configuração testada do MacBook Air tem o preço, nos Estados Unidos, de US$1.600 (ou R$17.200 no Brasil). Aqui no Brasil, ironicamente, o XPS é mais barato (R$12.000).

Além disso, esse teste tem uma função mais informativa do que prática. Isso porque, devido às diferenças de arquitetura, podem ocorrer problemas de funcionamento e alto consumo de energia ao rodar essa versão do Windows e aplicativos do sistema da Microsoft no Mac.

De todo modo, é interessante ver até onde vai o poder do M2, não? 😅

via Cult of Mac