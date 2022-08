Microsoft Outlook está ganhando cada vez mais propagandas

O Microsoft Outlook é um aplicativo consideravelmente bom no iOS e no Android, mas a gigante de Redmond está tornando essa experiência cada vez menos positiva, uma vez que os usuários têm notado um número maior de anúncios no aplicativo — possivelmente como uma maneira de tentar empurrar a assinatura do Microsoft 365.

O app Outlook, vale notar, oferece duas opções de visualização da Caixa de Entrada — uma focada em emails prioritários e outra não. Nesses casos, os usuários sem uma assinatura do Microsoft 365 sempre viam anúncios (que pareciam emails reais) na aba de email mais geral.

No entanto, agora a Microsoft também está implementando anúncios na Caixa de Entrada prioritária — embora os usuários possam deslizar para ignorar e ocultar um anúncio, o aplicativo mostrará outro no mesmo local após um curto período de tempo.

The iOS @Outlook app shows me ads that look like emails now, get the fuck outta here @Microsoft pic.twitter.com/o6dSIY85Yt — Nick Smith (@yonicksmith) August 16, 2022 O aplicativo @Outlook para iOS me mostra anúncios que parecem emails agora, dê o fora daqui @Microsoft

Um porta-voz da Microsoft confirmou que os usuários gratuitos “verão mais anúncios no aplicativo”. A empresa, no entanto, não está sozinha nessa: Google e Yahoo também fazem o mesmo — o Gmail, no entanto, geralmente coloca os anúncios em uma aba separada que não atrapalha a navegação.

Como dissemos, para remover os anúncios do Outlook, é preciso assinar o Microsoft 365, o qual possui planos para usuários individuais, famílias, empresas e instituições educacionais. Uma outra forma de eliminar a visualização dos anúncios — sem gastar nada a mais — é usar o app Mail, cliente de email nativo do iOS, com suas contas da Microsoft (Exchange ou Outlook), do Google, do Yahoo, da Aol, entre outras.

