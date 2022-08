Satechi lança case para SSD compatível com Macs, iPads e PCs

A Satechi lançou o NVMe and SATA SSD Enclosure, uma case USB-C para SSDs , a qual possui compatibilidade com Macs, iPads, PCs e até computadores com Linux, facilitando a transferência de arquivos entre todos esses dispositivos.

O grande benefício do acessório é o chamado plug-and-play, ou seja, basta encaixar o SSD (sem necessidade de ferramentas específicas) e ele está pronto para uso. Ele funciona com portas USB-C 3.2 e Thunderbolt (3 ou 4).

A case de alumínio é robusta, porém moderna, e suporta tanto versões NVMe quanto SATA em tamanhos 2242/2260/2280 (M.2 NVMe/SATA PCIe M key, PCIe B&M key SSD). Ele chega a velocidades de até 10Gb/s para NVMe com USB 3.1 (2ª geração), e até 6Gb/s com USB 3.1 (1ª geração) para SATA.

O design compacto e próprio para dissipar o calor de forma eficiente faz com que ele torne muito mais fácil de você ter uma unidade externa flexível, portátil e com grande velocidade. Assim, você poderá fazer backups, restaurar e transferir arquivo facilmente.

O acessório está à venda por US$50 no site da Satechi — o SSD, vale lembrar, é vendido separadamente.

