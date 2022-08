Sigilos da Apple limitam expansão de produção na Índia

Os esforços da Apple para tornar a Índia um centro de produção alternativo à China estão sendo supostamente protelados pela própria Maçã — e sua polêmica cultura de sigilo.

Publicidade

Como temos acompanhado, a Apple e a Foxconn, sua maior montadora, planejavam uma produção praticamente simultânea dos “iPhones 14” tanto na China quanto na Índia; agora, porém, esses planos são considerados “irrealistas” — pelo menos para 2022 —, de acordo com novas informações da Bloomberg.

Tal como está, os primeiros modelos dos novos iPhones fabricados na Índia poderão ser concluídos no final de outubro ou novembro, mais de um mês depois do início das vendas.

Como dissemos, parte do problema é a cultura de sigilo da Apple, na qual ela faz um esforço considerável para manter a confidencialidade dos seus novos produtos com seus parceiros de montagem. Enquanto isso já é seguido na China, acredita-se que seria difícil impor os mesmos controles a uma segunda base de fabricação.

Publicidade

Nesse sentido, as medidas para que essas políticas sejam cumpridas incluem, segundo as informações, executivos locais interrompendo algumas das linhas de montagem da Foxconn e interrogando trabalhadores para tentar encontrar todas as possíveis maneiras pelas quais vazamentos podem ocorrer. Uma fonte anônima, no entanto, disse que “a segurança e o isolamento das instalações da China seriam difíceis de reproduzir na Índia”.

Há também a preocupação de que as vistorias dos funcionários da alfândega indiana possam ser outro vetor para vazamentos de produtos, além do fato de que é possível ocorrer bloqueios de remessas de componentes da China para a Índia.

Pelo visto, a cadeia de produção indiana da Maçã continuará aquém das linhas chinesas por mais algum tempo…

Registros dos “iPhones 14” na Índia

Por falar em “iPhones 14” e Índia, o possível código de identificação do próximo modelo “padrão” foi descoberto na base de dados do Bureau of Indian Standards (BIS), agência de regulamentação indiana, de acordo com informações do MySmartPrice.

Publicidade

Mais precisamente, o BIS atualmente lista o iPhone XR ( A2105 ), o iPhone 11 ( A2221 ), o iPhone 12 ( A2403 ) e o iPhone 13 ( A2633 ). Agora, foi visto um novo número de modelo, A2882 , que pode se referir ao “iPhone 14” (de 6,1 polegadas).

De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple planeja anunciar os novos iPhones em um evento no dia 7 de setembro.