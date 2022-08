Time Machine: eis alguns bons discos externos para backup

Já pensou na dor de cabeça que seria perder todos os dados do seu Mac? Para que isso não aconteça, é recomendável que você faça o backup deles. No caso dos computadores da Maçã, é possível fazer isso usando o Time Machine.

Aqui no MacMagazine, até mostramos como você pode usá-lo por aí. Antes, um spoiler do bem: é supersimples! 😛

Assim como todo iPhone merece um bom carregador, um backup do Time Machine merece um drive externo de respeito, não é mesmo? Pensando nisso, reunimos por aqui algumas dicas de discos externos bons e confiáveis, para que você não encontre nenhum tipo de problema durante o uso do recurso.

Separamos eles em duas categorias: os discos rígidos tradicionais (HDDs) e os SSDs . O principal benefício do SSD é que ele usa o mesmo tipo de memória presente atualmente em iPhones, iPads e computadores da Apple, sendo mais rápido e resistente a impactos.

Vamos, então, à nossa lista!

HDDs externos

Este HDD externo da Toshiba conta com três opções de capacidades: 1TB, 2TB e 4TB. Além disso, há opções de cores para todos os gostos, estando disponível nas cores branca, preta, vermelha ou verde. Ele é compatível com portas USB-A 2.0 e 3.0 e possui dois anos de garantia com a fabricante. O produto custa a partir de R$400.

Com 2TB de armazenamento, esse HDD externo conta com bons benefícios para os usuários mais desastrados — graças à presença de uma resistência a chuva e impactos de até 1,2m.

Ele está com um desconto de 40%, saindo por R$1.032,90.

O modelo da Seagate tem armazenamento de 2TB e não necessita de nenhum software da fabricante para funcionar. Ou seja: basta plugá-lo e arrastar os arquivos para ele.

Esse HDD externo tem 1TB de armazenamento, pesa apenas 149 gramas e conta com um visual compacto — e sai por R$362,61 à vista.

Para usar esse modelo de HDD, a fabricante deixa claro que é preciso reformatá-lo. Ele pesa cerca de 190 gramas e também não requer nenhum software da fabricante para funcionar. A versão de 1TB custa US$50, mas existem opções de 2TB, 3TB, 4TB e 5TB.

Com 4TB de armazenamento, o HDD da Western Digital está disponível nas cores branca, preta, azul, vermelha e azul escuro. Segundo a empresa, ele cabe na palma da mão, tem proteção com senha e hardware criptografado e sai por US$73 (na promoção).

Caso queira, há versões de 1TB, 2TB e 5TB, também.

SSDs externos

Segundo a Samsung, esse modelo conta com o tamanho de um cartão de crédito — ou seja, ele deve caber em qualquer bolso. Além disso, possui um corpo em alumínio, o que significa uma maior resistência a quedas.

Ele está saindo por R$800 no KaBuM!.

Esse modelo compacto da SanDisk tem uma proteção contra quedas de até 2m, além de contar com uma presilha que facilita o seu transporte em uma mochila ou bolsa, por exemplo.

No KaBuM!, seu preço é de R$570 à vista.

Também focado na durabilidade, o modelo da Kingston conta com uma capa removível e classificação IP55 para resistir a água e poeira. A sua velocidade de transferência pode chegar a 2.000MB/s.

No KaBuM!, essa belezura está saindo à vista por R$710.

Modelo recém-lançado pela sul-coreana, ele conta com opções de 1TB ou 2TB, design emborrachado com resistência à poeira e contra quedas de até 2,8 metros. Possui velocidade de leitura de 1.050Mbps e gravação de 1.000Mbps.

O preço parte de US$98 (com desconto).

Disponível com capacidades de 500GB, 1TB, 2TB e 4TB, ele conta com uma velocidade de gravação de até 1.000Mbps. Além disso, possui criptografia de hardware AES de 256 bits e resistência a quedas de até 2m.

Esse modelo custa a partir de US$99, nas cores cinza, dourada, vermelha, prata e azul.

Com capacidade de 4TB, ele tem resistência a quedas de até 3m, classificação IP67 (proteção contra poeira e imersão de até 1 metro em água doce, por 30 minutos) e conta uma garantia de impressionantes cinco anos com a fabricante.

Esse modelo custa US$772 (com desconto).

Obviamente, existem outras dezenas de opções. Porém, essas que citamos são de marcas confiáveis e com diversas opções de armazenamento, o que deverá agradar à maioria das pessoas.

E você, qual costuma usar para este fim? 👨‍💻

