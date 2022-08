Twitch agora permite transmissões no YouTube, no Instagram e em outras plataformas

Até então, criadores parceiros da Twitch podiam apenas fazer transmissões ao vivo na própria plataforma. Essa limitação, contudo, acabou de ter um fim com uma atualização nas regras de exclusividade dos afiliados. Em um email, os parceiros foram informados de que têm a liberdade de transmitir em redes como Facebook e YouTube.

Há, contudo, limitações nessa flexibilização: apesar de ser permitido fazer livestreams em outros serviços, continua sendo proibido transmitir simultaneamente — o que é chamado de multistreaming ou simulcasting — na Twitch e em “serviços similares com suporte para transmissões de longa duração”.

Segundo a plataforma, tentar se engajar com duas transmissões ao mesmo tempo “pode levar a uma experiência pouco ideal para sua comunidade”. O interessante é que, apesar de proibidas no Facebook e no YouTube, as transmissões simultâneas foram permitidas em redes sociais como TikTok e Instagram.

Sabemos que muitos de vocês querem usar outros serviços para expandir suas comunidades e é por isso que permitimos transmissões simultâneas em formatos mais curtos em serviços móveis.

A decisão é bastante positiva para os criadores de conteúdo, tendo em vista que a diversificação de plataformas é essencial para que obtenham sucesso. Ademais, a Twitch continua a permitido divulgar canais de outros serviços nos painéis e nas transmissões.

via The Verge