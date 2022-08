3ª temporada de “Central Park”, do Apple TV+, ganha trailer

Após ter a data de lançamento anunciada, a terceira temporada da animação de comédia musical “Central Park” ganhou agora um trailer. A nova parte da série estreará no dia 9 de setembro, com os primeiros três episódios, enquanto os dez demais serão liberados semanalmente, até o dia 18 de novembro.

Publicidade

O musical continuará com as vozes da temporada anterior e terá até mesmo a volta de antigos membros do elenco. Os novos capítulos contarão com 40 novas músicas originais que, somando às já existentes, totalizam mais de 100 ao longo de toda a série!

Abaixo, podemos conferir o trailer da terceira temporada:

Na terceira temporada de “Central Park”, enquanto Bitsy continua a sua busca incansável para comprar o parque, Owen embarca em uma nova campanha promocional para fazer com que mais pessoas se apaixonem pelo local, e Paige se vê mais ocupada do que nunca quando consegue seu primeiro acordo para publicação de seu livro.

A série acumula indicações a prêmios como NAACP Image Award e até mesmo Emmy. O roteiro e a produção ficaram por conta de Loren Bouchard, Josh Gad e Nora Smith, enquanto Halsted Sullivan, Sanjay Shah e Janelle Momary-Neely foram produtores executivos. A série é uma coprodução entre o Apple Studios e a 20th Television.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.