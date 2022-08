Apple confirma evento do “iPhone 14” no dia 7 de setembro

O que era esperado acaba de ser confirmado: a Apple realizará o evento de lançamento do “iPhone 14” e do “Apple Watch Series 8” — quem sabe também de outros produtos, como o iPad de décima geração — no dia 7 de setembro (uma quarta-feira).

O evento muito provavelmente seguirá basicamente o modelo da WWDC22, ou seja, será pré-gravado mas com alguns convidados presenciais (em especial da imprensa), oferecendo assim hands-on dos vindouros produtos. Fato é que a confirmação se deu por convites enviados a jornalistas — com uma certa antecipação, já que ainda faltam duas semanas até o dia 7/9.

O evento acontecerá às 10h (horário local; 14h pelo horário de Brasília e 18h em Lisboa), no Steve Jobs Theater, no Apple Park. Sendo realizado lá, até abre a chance de voltarmos a ver uma keynote tradicional, transmitida ao vivo; o tempo dirá.

O convite, aliás, brinca com a expressão “Far out”, que normalmente indica algo inovador, diferente — mas brinca com o trocadilho de algo longe, distante. E como a imagem é meio espacial (talvez influenciada pelo telescópio James Webb, quem sabe), prevejo muita gente fazendo apostas envolvendo as câmeras do aparelho. 😛

Os rumores sobre os “iPhones 14″ dizem que o modelo mini sairá de linha, dando lugar a um maior, com tela de 6,7 polegadas. Desta forma, a linha ficaria com dois modelos comuns (de 6,1″ e 6,7″) e dois Pro (também com 6,1″ e 6,7”). No caso dos Pro, teríamos também a troca do notch por um hole-punch e um recorte menor (em formato de pílula) para os sensores do Face ID, uma Tela Sempre Ativa e um chip mais avançado (o “A16”) — os “iPhones 14” comuns continuaram com o chip A15 Bionic, da atual geração. Além disso, também existe a possibilidade de termos câmeras traseiras ainda maiores (com sensor de 48 megapixels) e câmera frontal melhorada.

Já para a linha de relógios, é esperado um “Apple Watch Series 8” com sensor de temperatura, uma nova geração do Apple Watch SE e, quem sabe, a chegada do “Apple Watch Pro” (modelo maior, com mais bateria e mais parrudo, focado em atletas — e, é claro, custando bem mais — podendo até vir a substituir a linha Edition).

O evento, obviamente, terá a cobertura completa do MacMagazine (com direito e live no YouTube, artigos especiais no site, destaques no Twitter e mais)! Em breve, mais informações. 😉