Como desativar a opção que acorda o iPad ao abrir a capa

Quando a Apple lançou o iPad de segunda geração, em 2011, ela aproveitou para lançar um acessório bem interessante: a Smart Cover.

A ideia dela é proteger a tela do dispositivo, ao mesmo tempo em que oferece dois modos de posicionar o tablet durante o uso — ideal para assistir a filmes ou digitar no seu teclado virtual.

Com o tempo, o acessório também deu as boas vindas ao Smart Folio, que também protege a parte de trás desses dispositivos.

A palavra “Smart” vem justamente do fato de esses acessórios terem ímãs que despertam a tela do iPad ao abrir, facilitando o uso do tablet. Isso já ocorre por padrão, mas se você quiser, é possível desativar esse comportamento. A seguir, veja como é superfácil fazer isso!

No seu iPad, abra os Ajustes, toque em “Tela e Brilho” e desative a opção “Bloquear/Desbloquear”.

O bacana é que algumas capas vendidas por marcas de terceiros também oferecem essa possibilidade, por justamente contarem com um ímãs que se comunicam com o iPad. Ou seja, elas também serão afetadas por esse ajuste.

Com essa mudança feita, você evitará por exemplo que a tela do seu iPad seja ligada de forma acidental, como naqueles momentos em que ele estiver dentro de uma bolsa ou mochila.

Fácil, não?! 😄

