Fitbit lança Sense 2, Versa 4 e Inspire 3 com novos recursos

A Fitbit renovou hoje a sua linha de smartwatches, lançando três novos produtos: o Sense 2, o Versa 4 e o Inspire 3. Os lançamentos trazem novidades tanto no sentido de polir as versões anteriores, quanto de introduzir novos recursos — focados, naturalmente, em exercícios, saúde e estresse.

As principais novidades são os (parecidos) Sense 2 e Versa 4. Eles têm um design mais fino e leve que as respectivas versões anteriores, trazendo também botões físicos e uma interface baseada em cartões, como outros produtos do Google — que comprou a Fitbit em 2019 — a exemplo do Wear OS 3.

O Versa 4, mais precisamente, possui foco em fitness. Ele — assim como seus outros irmãos — conta com 40 modos diferentes de exercícios, incluindo levantamento de peso, treinamento funcional e dança. Também estão disponíveis sessões de meditação, análise do sono e um panorama geral de como e quanto o usuário está se exercitando.

Já o Sense 2 é o produto mais avançado da linha, com recursos voltados para monitorar e prevenir estresse, além das funções de exercícios supracitadas. Os sensores do relógio estão localizados sob a tela, usando uma tecnologia de “eletrodos vaporizados”. Um deles é o de resposta corporal, o qual analisa a atividade eletrodérmica contínua, usando sinais do corpo como temperatura e ritmo cardíaco para avaliar níveis de estresse e enviar notificações.

Além disso, a Fitbit obteve aprovação da Food and Drug Administration (FDA, ou Administração de Alimentos e Drogas — a “Anvisa dos Estados Unidos”), para monitoração passiva dos batimentos cardíacos com o objetivo de detectar fibrilação atrial. Qualquer pessoa com mais de 22 anos pode monitorar seus dados para observar sinais dessa condição.

No tocante à autonomia, a Fitbit promete seis dias para os dois modelos — ou três com o recurso de tela sempre ativa ligado.

Já o Inspire 3 é o produto mais simples da linha, semelhante a uma pulseira inteligente, com uma tela menor que os dois outros relógios. Em relação à geração anterior, o display ganhou cores, bem como foi adicionado um medidor de saturação de oxigênio.

Mesmo com os incrementos na tela, a Fitbit promete até dez dias de duração de bateria — ou seis com o Always-On Display em funcionamento.

Também foram destacadas novas pulseiras, em diversas cores, inclusive algumas feitas em parceria com a Council of Fashion Designers of America (CFDA) e com a marca Brother Vellies. Há modelos em silicone, couro e couro vegano.

Os preços são de US$230 para o Versa 4, US$300 no caso do Sense 2 e US$100 para o Inspire 3. A pré-venda dos novos produtos já está sendo feita no site da Fitbit. A compra de qualquer um dos três dá direito a seis meses de assinatura do Fitbit Premium, que oferece recursos como monitoramento do sono mais profundo, entre outros.

Boas opções, não acham?