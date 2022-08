“iPhone 14”: sem muitas novidades, Apple aposta na linha Pro

O lançamento da linha “iPhone 14” está bastante próximo e, com isso, aparecem previsões sobre as vendas dos aparelhos que serão lançados pela Apple. Ultimamente, os iPhones comuns — sem a denominação Pro — dominaram, mas agora a Maçã parece estar apostando boa parte das suas fichas nos dispositivos “profissionais”.

De acordo com uma publicação do analista Ross Young para seus Super Followers no Twitter, os dados de produção e envio das telas usadas nos novos aparelhos mostram que a Apple encomendou mais displays para os “iPhones 14 Pro”. Portanto, esse dado pode indicar uma expectativa da Maçã para que as vendas desses aparelhos sejam mais significativas.

Quando falamos em envios, o “iPhone 14 Pro Max” tem a maior porcentagem, com 28%. O “iPhone 14 Pro” e o “iPhone 14” contam com cerca de 26% cada, enquanto que o futuro novo modelo “iPhone 14 Max” (com tela de 6,7 polegadas) ficaria por último, com apenas 19%.

Quando o assunto é apenas produção, o ranking fica parecido: o “iPhone 14 Pro Max” fica com a maior fatia (29%) e o “iPhone 14 Max” acaba com a menor porcentagem no que se refere à produção de telas (19%).

Pro Max is highest. Max is lowest, but is gaining alot of ground in September. — Ross Young (@DSCCRoss) August 22, 2022 Postando volumes do "iPhone 14", "14 Max", "14 Pro" e "14 Pro Max" para meus Super Followers agora. Qual modelo tem os maiores volumes por mês e até setembro?



O “Pro Max” é o mais alto. “Max” é o mais baixo, mas está ganhando muito terreno em setembro.

É fácil entender o porquê de a Apple apostar suas fichas nos modelos Pro, visto que os demais aparelhos, pela primeira vez, não contarão com uma atualização de processador — conforme sugerem os rumores —, permanecendo com o chip A15 Bionic lançado no ano passado.

Além disso, eles também não contarão com nenhuma grande mudança visual — ao contrário dos modelos Pro, os quais, além de virem equipados com o suposto chip “A16”, também perderão o notch e ganharão um duplo furo para acoplar a câmera frontal e o Face ID.

Dessa forma, comprar o “iPhone 14” ou o “iPhone 14 Max” para quem tem um aparelho mais recente, principalmente quem pensa em migrar dos iPhones 12 ou 13, não fará tanto sentido. No fim, a grande diferença estará mesmo no número do modelo…