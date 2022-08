iPhone original lacrado é leiloado por mais de US$35 mil

O iPhone original foi lançado em 2007, o que significa que o aparelho que revolucionou a telefonia e a tecnologia já tem… 15 anos! 😱

Publicidade

Por conta de as inovações estarem surgindo mais rapidamente do que há algumas décadas, o aparelho já pode ser considerado uma relíquia, não é mesmo?

Como sabemos, há quem gaste uma boa fortuna em relíquias, e é por isso que um iPhone original lacrado foi leiloado por US$35,4 mil pela RR Auction. Considerando que o preço na época do lançamento era de US$500, podemos dizer que o dono desse aparelho embolsou 70 vezes o valor inicial.

Um dos fatores que podem ter permitido que o valor chegasse a esse patamar tão alto é por ele estar completamente lacrado, sem resquício nenhum de uso.

O aparelho é identificado pelo código A1203 ( MA712LL/A , com 8GB de armazenamento). De acordo com a RR Auction, a imagem na caixa mostrando um iPhone com 12 ícones na tela indica que ele estaria entre os primeiros lotes, por volta de 2007. Os lotes posteriores teriam 13 ícones, incluindo o do iTunes.

Para relembrar as especificações (impressionantes para a época), o iPhone original tinha uma tela de 3,5 polegadas, com 320×480 pixels. Seu chip era um ARM de 412MHz, e sua bateria era de 1.400mAh. Ele foi lançado com três opções de armazenamento, 4GB, 8GB e 16GB — o que indica que o modelo leiloado é o intermediário.

Publicidade

Alguém tem saudade dessa época? Aliás, se você tiver algum desse por aí, já pode fazer seu pé-de-meia. 😝

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via iMore