macOS Ventura 13 poderá rodar em alguns Macs incompatíveis

Logo após a WWDC22 e o anúncio dos novos sistemas, incluindo o macOS Ventura 13, veio o balde água fria: a lista dos Macs que não serão compatíveis com a nova versão. Apesar disso, como de costume, alguns desenvolvedores embarcam em processos de adaptação extraoficiais para fornecer uma sobrevida a alguns modelos.

Publicidade

E é isso que está acontecendo com a mais nova versão do sistema para Macs. Apesar de ter expressado pessimismo com a quantidade de desafios, o desenvolvedor ucraniano Mykola Grymalyuk publicou um tweet afirmando ter conseguido rodar o macOS Ventura em máquinas incompatíveis oficialmente — como o Mac Pro (2008), o Mac mini (2012 e 2014) e o iMac (5K, 2014).

After many months of work, we’ve finally gotten macOS Ventura running on legacy Metal GPUs!



This includes my early 2008 Mac Pro (Nvidia Kepler and AMD GCN 1), 2012 Mac mini, 2014 Mac mini and 2014 5k iMac! pic.twitter.com/cMQ5Qk8uoo — Mykola Grymalyuk (@khronokernel) August 22, 2022 Depois de muitos meses de trabalho, finalmente conseguimos fazer o macOS Ventura rodar em GPUs que usam o Metal original. Isso inclui o meu antigo Mac Pro 2008 (com NVIDIA Kepler e AMD GCN 1), Mac mini 2012, Mac mini 2014 e iMac 5K 2014!

Em geral, o trabalho de adaptar uma versão do macOS para uma máquina que não tem compatibilidade oficial é semelhante ao famoso Hackintosh (processo que permite rodar o sistema de Macs em PCs). A ferramenta principal utilizada para isso é o OpenCore Legacy Patcher, ou OCLP.

A mecânica, a grosso modo, consiste em usar de base o sistema disponibilizado para Macs com um hardware parecido com aquele que não têm compatibilidade oficial. Com o macOS Ventura, a Apple cortou muitos Macs que ainda usam processadores Intel — nenhum de gerações anteriores à sétima tem compatibilidade.

Assim vários drivers, como aqueles relacionados a trackpads sem Force Touch, portas Ethernet e GPUs da NVIDIA não existem mais nativamente.

Para piorar, a nova versão do sistema também exige a instrução AVX2 para GPUs (apenas introduzida na quarta geração de processadores Intel), bem como uma nova geração do motor de processamento gráfico. Tudo isso apenas dificulta o processo — e certamente a remoção desses componentes por parte da Apple não foi acidental ou ocasional.

Publicidade

Mesmo assim, os desenvolvedores liderados por Grymalyuk estão obtendo progresso na tentativa de expandir a compatibilidade do macOS Ventura. Apesar de não estarem disponíveis no sistema em si, vários dos drivers necessários ainda estão no emulador Rosetta 2, o que é de grande ajuda para eles.

Publicidade

Ainda há, porém, um caminho pela frente até que seja disponibilizada uma solução para que usuários com Macs sem compatibilidade oficial consigam instalar o macOS Ventura em seus computadores. Um post no GitHub detalha todos os desafios cuja superação é necessária para que o objetivo seja alcançado.

Não há data prevista para a conclusão dos trabalhos, mas é muito bom ver que eles continuam em vigor e, mais do que isso, que já estão alcançando progressos sensíveis.

via AppleInsider