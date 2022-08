Nicole Beharie se junta ao elenco de “The Morning Show”, do Apple TV+

O elenco da série “The Morning Show”, do Apple TV+, retornou recentemente ao set de filmagem para gravar a terceira temporada e, conforme noticiou o Deadline, veremos um novo rosto entre os atores — além do de Jon Hamm, é claro.

A estrela Nicole Beharie, que protagonizou o filme “Miss Juneteenth”, contracenará com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon na próxima temporada do drama. Ela interpretará Christina Hunter, uma millennial competitiva e carismática que será a nova âncora no programa matinal. Christina trabalha bastante, joga duro e conduz a bancada (o “Teacup”) com um bom humor irreverente.

Esse será o primeiro papel fixo de Beharie em uma série desde sua participação em “A Lenda de Sleepy Hollow”, da FOX. Em filmes, ela também protagonizou “Honk For Jesus. Save Your Soul”, que será lançado em 2 de setembro. Já em séries, Beharie apareceu recentemente em “Solos” (da Amazon) e na minissérie “Scenes From a Marriage” (da HBO).

Charlotte Stoudt é produtora executiva e showrunner da terceira temporada, e dentre os produtores executivos estão Michael Ellenberg (Media Res), Aniston e Kristin Hahn (Echo Films), Witherspoon e Lauren Neustadter (Hello Sunshine). Mimi Leder atua como produtora executiva e diretora.

