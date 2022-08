Novo registro da Apple pode sugerir AirPods Pro com LE Audio

Um novo registro na base de dados do Bluetooth Special Interest Group (SIG) sugere que a Apple está se preparando para lançar novos produtos com suporte ao Bluetooth 5.2. Notada incialmente pelo MacRumors, a declaração faz referência a um “subsistema host” que pode muito bem indicar a chegada de um novo modelo de AirPods Pro.

Publicidade

Embora o registro faça referência a um suposto Bluetooth 5.3, tudo indica que seja, na verdade, a versão 5.2 da tecnologia, já que a Maçã tem o misterioso costume de registrar essas informações sempre com um número acima. Boa parte dos iPhones e iPads, por exemplo, são listados com o Bluetooth 5.1, embora sejam equipados com a versão 5.0.

Caso esse cadastro esteja mesmo ligado a um novo modelo de AirPods Pro, é possível que os fones de ouvido finalmente ganhem suporte ao Bluetooth LE Audio, o qual promete uma melhor qualidade de áudio e um menor consumo de energia. A adoção desse padrão também permitiria conectar mais de dois pares de AirPods a um mesmo dispositivo, além de transmitir e sincronizá-los de maneira independente — o que promete deixar a conexão mais estável.

Em julho, o SIG já havia antecipado que passaríamos a ver os primeiros dispositivos compatíveis com o LE Audio ainda em 2022, após quase dois anos de atrasos causados pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Segundo os rumores mais recentes, para suportá-lo, os novos fones de ouvido da Apple seriam equipados com uma versão atualizada do chip H1.

Publicidade

Os AirPods Pro, entretanto, não serão o primeiro produto da Maçã a contar com o Bluetooth 5.2, uma vez que esse título já foi conquistado pelos Beats Studio Buds, lançados em 2021. Inclusive, uma vez que a tecnologia chegue para mais produtos da empresa, é bem possível que a Apple atualize o firmware dos fones da sua subsidiária para que eles também possam se aproveitar das vantagens do LE Audio.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.