Pagamento anual do AppleCare+ para Macs chega a mais países

A Apple estendeu as mudanças na aquisição do AppleCare+ para Macs para mais países. Há pouco mais de um ano, vale recordar, clientes dos Estados Unidos passaram a contar com a possibilidade de adquirir o serviço de cobertura por meio de um plano anual — e não apenas trienal, como antes.

Agora, clientes da Apple na Austrália, no Canadá e no Japão também poderão usufruir da novidade, a qual já foi disponibilizada na página do AppleCare+ dos dois últimos países citados.

Antes, já era possível pagar anualmente pelo serviço, mas somente depois que os três anos de cobertura iniciais expirassem, de modo que novos clientes deveriam obrigatoriamente iniciar com o plano mais pomposo.

Falando em valores, por exemplo, será possível adquirir o AppleCare+ para MacBook Air (M2) por US$100/ano no Canadá. Antes, só havia a opção de três anos, a qual custa US$270.

Embora custe US$30 a mais (levando em consideração os mesmos três anos), a nova opção dá uma maior flexibilidade para quem não tem o dinheiro para pagar pelos três anos de cobertura de uma só vez ou pretende ter o serviço durante um período menor (já imaginando uma troca de máquina, por exemplo).

Cabe ressaltar que o AppleCare+ não é vendido oficialmente no Brasil, mas é atendido normalmente por aqui nas lojas da Apple ou na rede autorizada da empresa. E o melhor: sem cobrança de taxas de serviço.

Nesse artigo, damos o caminho das pedras para quem quer adquirir o plano no Brasil (ou em Portugal); nesse outro, explicamos a diferença entre o AppleCare+ e o AppleCare Protection Plan — este sim, disponível para venda no Brasil (e mais simples, por assim dizer).

