Self Service Repair não oferece baterias avulsas para MacBooks Pro

No começo desta semana, a Apple ampliou o programa Self Service Repair para incluir MacBooks Air e Pro com chips M1, M1 Pro e M1 Max. Isso significa que consumidores (nos Estados Unidos) já podem adquirir uma variedade de ferramentas e componentes para realizar, por conta própria, o reparo das suas máquinas. Mas nem tudo são flores…

Como divulgado pela iFixit, tudo começa com os manuais de reparo dos MacBooks Pro, cuja leitura completa é indispensável antes de qualquer usuário realizar um conserto por conta própria. Com mais de 160 páginas, os documentos basicamente mostram que, para trocar a bateria, por exemplo, você precisa substituir a top case inteira (a qual abrange a bateria, o teclado e o trackpad), além de ter que pagar uma fortuna por essa peça como um todo.

Aqui, vale fazer um adendo: atualmente, se você possui um problema com o teclado de um MacBook, por exemplo, muito provavelmente a Apple já substituirá a top case completa durante o reparo — fornecendo, de quebra, uma bateria nova para sua máquina. O contrário, no entanto, nem sempre é verdade: nos casos em que o defeito está *somente* na bateria (ou seja, que outros componentes não tenham sido afetados), é possível realizar a troca dessa peça separadamente com um custo menor do que a substituição da top case — algo demonstrado pela própria iFixit, por exemplo.

Como dissemos, o reparo por conta própria também sairá bem mais caro para o consumidor — justamente pelo fato de a companhia comercializar apenas a top case completa. Mais precisamente, a Maçã cobra US$527 por uma top case dos MacBooks Pro de 13/14 polegadas ou, então, US$615 pelo componente do MacBook Pro de 16″ — tornando significativamente mais caro substituir a bateria de um MacBook Pro através do seu programa do que em uma Apple Store ou em um Centro de Serviço Autorizado, onde o reparo (apenas da bateria) é feito por US$200.

Donos do MacBook Air (M1), porém, não precisam passar pelo mesmo estresse: como detalhado pelo The Verge, a companhia disponibiliza a bateria dessa máquina, de forma avulsa, por US$120. De acordo com informações do MacRumors, a Apple afirmou que disponibilizará “peças de substituição da bateria” dos MacBook Pro em algum momento “no futuro”.

Outro detalhe importante notado pelo 9to5Mac é a impossibilidade de realizar um upgrade nas configurações da sua máquina pelo programa de reparo, uma vez que os consumidores precisam inserir o número de série do seu MacBook (Air ou Pro) antes de adquirir qualquer peça. Isso ajuda a garantir que você adquira somente peças compatíveis com o seu computador, mas também impede que qualquer pessoa adquira uma memória ou SSD com especificações maiores/melhores.

Mesmo que um consumidor consiga efetuar a compra de um componente diferente do original, a Apple informa que “o pedido não passará no processo de verificação” e será cancelado.

Como dissemos, nem tudo são flores…