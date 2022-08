TikTok testa feed de conteúdos próximos a você

O TikTok está testando uma novidade no que se refere a recursos de localização. A rede social, segundo relatado pelo consultor social Matt Navarra, deverá implementar um novo feed chamado “Próximos” (“Nearby”) — o que deverá personalizar ainda mais o conteúdo que é direcionado aos usuários via algoritmo.

Com a novidade, o TikTok implementaria um recurso semelhante ao Snap Map (do Snapchat) e ao novo mapa dinâmico pesquisável lançado pelo Instagram no mês passado. Na rede social chinesa, no entanto, ele será um pouco diferente e mostrará conteúdos ainda mais direcionados a usuários.

De acordo com o TechCrunch — que confirmou com o TikTok o desenvolvimento do recurso —, ao contrário do que acontece nas redes sociais supracitadas, o feed “Próximos” trabalhará em conjunto ao bem-sucedido algoritmo de recomendação da plataforma para exibir conteúdos locais que você realmente deseja ver.

Estamos sempre pensando em novas maneiras de trazer valor à nossa comunidade e enriquecer a experiência do TikTok.

Com isso, caso seu feed principal costume exibir vídeos de restaurantes/culinária, por exemplo, o feed “Próximos” também priorizará esse tipo de conteúdo — o que pode ajudar usuários a, inclusive, encontrar novos locais com facilidade.

O novo recurso, segundo Navarra, está sendo desenvolvido em conjunto a uma nova opção para permitir adicionar uma tag de localização aos vídeos, e está sendo testado com usuários selecionados no sudeste asiático.