Usuários poderão apagar o app Carteira no iOS 16.1

A Apple disponibilizou, ontem, a sétima versão beta do iOS 16 e a primeira do iPadOS 16.1 — o qual deverá ser lançado um pouco depois (em outubro) do sistema operacional móvel para iPhones.

Publicidade

Como verificado pelo 9to5Mac nos códigos da primeira beta do iPadOS 16.1, usuários poderão apagar o app Carteira (Wallet) do iPhone, como já é possível com outros apps nativos do iOS.

Mais precisamente, os códigos sugerem que o aplicativo Wallet poderá ser baixado na App Store se tiver sido removido de um iPhone e o usuário tentar ativar alguma função própria do app — as quais, naturalmente, não funcionarão sem ele, incluindo recursos do Apple Pay.

Vale notar que, como o iOS 16.1 não está disponível no momento, não é possível saber como isso funcionará realmente — também é possível que a Apple altere algo antes que a atualização seja lançada.

Publicidade

Além disso, não está claro por que a Apple optaria por permitir que os usuários excluam o aplicativo Carteira, mas a empresa vem sendo acusada por órgãos antitruste ao redor do mundo de tornar o Apple Pay‌ o único método de pagamento móvel disponível no iPhone.

Melhorias no Stage Manager

Pivô do adiamento do lançamento oficial do iPadOS 16, o Stage Manager foi aplaudido em seu anúncio e amplamente criticado durante as betas do sistema. Agora, na versão 16.1, a companhia já trouxe algumas melhorias para o recurso multitarefa.

Como divulgado por Federico Viticci, o primeiro ajuste no Stage Manager é um botão proeminente (+) para criar novas janelas, no canto superior esquerdo. Além disso, ele notou que a faixa de aplicativos recentes da tela de multitarefa também poderá ser aberta com toque — mesmo que um app esteja em tela cheia.

Another Stage Manager improvement in the first beta of iPadOS 16.1:



The strip of recent apps can now be invoked via touch as well, even if an app is in full-screen. Nice animation on that pull indicator. pic.twitter.com/AfffXbihvY — Federico Viticci (@viticci) August 23, 2022

O Stage Manager também passará a funcionar com o iPad na vertical — os apps em segundo plano, nesse caso, ficam bem mais “espremidos” na lateral da tela.

The strip is also available in portrait orientation now. Looks sort of funny, but it works. pic.twitter.com/OSqDBEOEF0 — Federico Viticci (@viticci) August 23, 2022

Mudanças no app Apple TV do tvOS 16

Além dos sistemas para iPhones/iPads, a companhia também deu continuidade aos testes do watchOS 9 e do tvOS 16, trazendo algumas novidades pontuais na versão beta mais recente do último.

Publicidade

Como notado por Sigmund Judge, o tvOS 16 trará um novo ajuste que habilita (ou desabilita) a possibilidade de ampliar vídeos em reprodução. Esse recurso, vale notar, já funciona em alguns apps, mas não há uma configuração dedicada nos ajustes da Apple TV para isso.

Publicidade

Settings > Video and Audio > Tap-to-Zoom Video has been added for all you non cinephiles out there (you heathens) pic.twitter.com/DX1V7lWn1d — Sigmund Judge (@sigjudge) August 23, 2022

Em outro tweet, ele também relatou que há um novo alerta em tela cheia para recarregar o Siri Remote para quando a bateria estiver prestes a acabar.

O que acharam das mudanças?