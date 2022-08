WhatsApp testa exibir fotos de perfil em chats de grupos

O WhatsApp segue testando possíveis futuras novidades para a sua plataforma — algumas mais úteis do que outras. Desta vez, por exemplo, o WABetaInfo notou que o mensageiro poderá exibir as fotos do perfil de participantes de um grupo no próprio chat.

Como é possível notar na imagem abaixo, isso indica que, além do nome de um participante de um grupo, usuários também verão a foto de perfil de cada um nas mensagens enviadas no chat. Certamente, isso facilitará a identificação de quem enviou a mensagem, principalmente quando há participantes com o mesmo nome (ou desconhecidos).

Segundo o WABetaInfo, não há como desabilitar esse recurso, de forma que ele virá habilitado por padrão para todos os participantes do grupo. Vale notar, porém, que a exibição da imagem certamente dependerá dos ajustes de privacidade de cada pessoa.

Ainda não há informações de quando o WhatsApp liberará o recurso para todos os usuários — ou até mesmo se isso será, de fato, implementado.