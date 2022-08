Apple anuncia segunda turma da sua Aceleradora de Impacto

Um ano após apresentar a primeira turma da sua Aceleradora de Impacto, a Apple divulgou, hoje, o segundo grupo — composto por 16 empreendedores negros, hispânicos/latinos e indígenas que trabalham “na vanguarda dos serviços e soluções ambientais” — que participará da nova edição do programa.

Os executivos selecionados e suas equipes receberão três meses de treinamento personalizado com acesso a especialistas e mentores da Apple para “aprimorar seus conhecimentos e conhecer as ferramentas necessárias para se tornarem um fornecedor de sucesso da Apple”.

A luta para enfrentar as mudanças climáticas exige que nos unamos para desenvolver soluções inovadoras, ao mesmo tempo em que capacitamos e elevamos as comunidades que estamos trabalhando para proteger. Estamos entusiasmados por esse grupo dinâmico de inovadores levar seu importante trabalho para o próximo nível com a ajuda da nossa Aceleradora de Impacto, e estamos orgulhosos de aprofundar nosso compromisso de trabalhar com parceiros em todo o país para garantir que o progresso ambiental e a equidade andem de mãos dadas. —Lisa Jackson, vice-presidente de iniciativas ambientais, políticas e sociais da Apple.

Essas empresas estão espalhadas pelos Estados Unidos. Confira o nome e a localização de cada uma delas a seguir:

Aquagenuity (Atlanta, Geórgia)

(Atlanta, Geórgia) Avangard Innovative (Houston, Texas)

(Houston, Texas) CTEMS Company (Fremont, Califórnia)

(Fremont, Califórnia) Digital Green Global (Morgan Hill, Califórnia)

(Morgan Hill, Califórnia) IJB Electrical Contractor (Camden, Nova Jersey)

(Camden, Nova Jersey) KLP Construction Supply (Manor, Texas)

(Manor, Texas) Navajo Power (Flagstaff, Arizona)

(Flagstaff, Arizona) Niche Tools & Abrasives (Winter Springs, Flórida)

(Winter Springs, Flórida) Pro Circuit Solar Inc. (Honolulu, Havaí)

(Honolulu, Havaí) RENUoil of America (Las Vegas, Nevada)

(Las Vegas, Nevada) Sagiliti (Excelsior, Minnesota)

(Excelsior, Minnesota) Sealaska (Juneau, Alasca)

(Juneau, Alasca) Simmitri (San Jose, Califórnia)

(San Jose, Califórnia) Slater Infrastructure Group (Alpharetta, Geórgia)

(Alpharetta, Geórgia) Solena Ag (Foster City, Califórnia)

(Foster City, Califórnia) Utility Energy Services (Troy, Michigan)

Após a conclusão do programa, as empresas serão “consideradas para oportunidades de negócios com a Apple”. A Apple diz que várias empresas do primeiro grupo já fazem parte da sua cadeia de suprimentos.

O programa, vale notar, faz parte da Iniciativa de Justiça e Equidade Racial (Racial Equity and Justice Initiative, ou REJI) da Apple.