Apple lança aplicativo de serviço focado em músicos emergentes

Quase quatro anos após adquirir a startup Platoon, a Apple lançou ontem na App Store um aplicativo para o serviço focado em artistas emergentes que promete ajudá-los a gerenciar vários aspectos suas carreiras. Fundado em 2016, o serviço chama atenção por já ter trabalhado com artistas peso, como a cantora americana Billie Eilish.

O aplicativo, intitulado Platoon for Artists, ainda aparece como não listado, mas já pode ser baixado gratuitamente através de um link direto. Mesmo assim, só quem já possui um cadastro pode entrar com sua conta no serviço, o qual permite logins com contas da Apple e do Google. Novos artistas, por sua vez, precisam de um convite para poder entrar.

Com versões para iPhones e iPads, o aplicativo permite promover o conteúdo criado por cada artista, analisar estatísticas de reproduções e gerenciar sua renda mensal. Ele também promete ajudar os usuários a distribuir suas músicas em serviços de streaming de forma mais profissional e organizada.

Essa é a maior novidade anunciada para o serviço desde a sua aquisição, e só podia ser encontrado no Twitter e na sua página oficial. Desde 2018, ele tem operado com certa independência, trabalhando, inclusive, em eventos.

Entre os criadores do Platoon, está Denzyl Feigelson — um veterano da indústria fonográfica que serviu como consultor da Apple em assuntos relacionados ao iTunes e ao Apple Music. Ainda não há informações de quando (e se) a Maçã pretende liberar o acesso ao serviço para o público geral.

