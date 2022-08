Apple Watch liderou mercado de smartwatches no 2º trimestre, de novo

De acordo com uma nova pesquisa da Counterpoint Research, as vendas de Apple Watches aumentaram 8% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2021. A empresa de pesquisa observou, no entanto, que a proximidade do anúncio do “Apple Watch Series 8” causou uma queda nas vendas do Series 7 no último trimestre em comparação ao anterior.

Assim, embora a Apple tenha permanecido na liderança por uma margem considerável, sua participação de mercado no segundo trimestre de 2022 caiu para 29,3% — ante 30,6% no mesmo período do ano passado.

Ainda em termos de participação de mercado, a Samsung aumentou seu market share de 7,4%, no segundo trimestre do ano passado, para 9,2% neste ano — passando do terceiro para o segundo lugar. A Huawei, segunda colocada anteriormente, viu sua participação cair de 9% para 6,8%, colocando-a em terceiro lugar.

Analisando o cenário global, as vendas de smartwatches aumentaram 13% no segundo trimestre de 2022 em comparação ao mesmo período de 2021 — mesmo durante a crise econômica da China, onde houve um declínio nas vendas de dispositivos. Ao mesmo tempo, o mercado geral de smartwatch da Índia cresceu mais de 300%.

Com isso, enquanto os Estados Unidos continuam na liderança das vendas de smartwatches mundialmente, a Índia agora está no segundo lugar — empurrando a China para o terceiro e a Europa para o quarto.

via Patently Apple